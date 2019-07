'ReTour 69' : Revivez le Tour 1969 d'Eddy Merckx

Plus

Vous le savez, nous fêtons en 2019 les 50 ans de la première victoire d'Eddy Merckx dans le Tour de France. Durant les trois semaines du Tour, la RTBF vous propose de revivre cette édition 1969 via notre séquence audio 'ReTour 69'. Chaque jour, on revient sur une étape de 1969. Retrouvez ici l'ensemble de nos séquences 'ReTour 69'.

29 juin 1969 - 1ère étape a+b - Roubaix-Woluwé-Saint-Pierre C'était il y a 50 ans, et pourtant ceux qui l'ont vécu s'en souviennent encore parfaitement: Eddy Merckx a enfilé son TOUT premier maillot jaune sur le Tour de France 69. Et la première fois qu'il a effectué ce geste, c'était... en Belgique. Et même carrément chez lui, à Woluwé-St-Pierre.

1er juillet 1969 - 3ème étape - Maastricht-Charleville-Mézières Focus sur la 3ème étape entre Maastricht et Charleville-Mézières. 213,5 kms à travers les Pays-Bas, la Belgique (essentiellement) et la France, racontés par Jérôme Helguers.

2 juillet 1969 - 4ème étape - Charleville-Mézières-Nancy On prend notre machine à remonter le temps... 50 ans en arrière, on vous fait revivre cet été le Tour 1969, le premier remporté par Eddy Merckx. C'est notre séquence "ReTour 69".

3 juillet 1969 - 5ème étape - Nancy-Mulhouse Il y a tout juste 50 ans, en 1969, Eddy Merckx disputait et remportait son premier Tour de France. Le 3 juillet, les coureurs ont quitté Nancy direction Mulhouse. Un Belge était en jaune ce jour-là, mais ce n'était pas Eddy! Retour sur cette 5ème étape de la Grande Boucle 69 avec Samuël Grulois. Merckx ReTour 69 : 5ème étape - Cyclisme : Tour de France - 06/07/2019

7 juillet 1969 - 9ème étape - Thonon-les-Bains-Chamonix Après le passage dans les Vosges, le peloton attaque la vraie montagne, dans les Alpes. Départ à Thonon-les-Bains et arrivée à Chamonix. On revient sur cette 9ème étape avec Jérôme Helguers.

10 juillet 1969 - 12ème étape - Digne-Aubagne 10 juillet 1969, le peloton poursuit sa descente vers le Sud avec une 12ème étape qui arrive à Aubagne, juste à côté de Marseille.

13 juillet 1969 - 15ème étape - Revel-Revel Nous en sommes à la 15ème étape, un contre-la-montre. Vous allez le découvrir avec Jérôme Helguers, dans ce nouvel épisode de ReTour69, Eddy Merckx tient la grande forme !

16 juillet 1969 - 18ème étape - Mourenx-Bordeaux Le 16 juillet 1969, le peloton entame sa remontée vers Paris à l'occasion de la 18ème étape, entre Mourenx et Bordeaux. Aujourd'hui c'est Jérôme Helguers qui nous raconte le ReTour 69 !

17 juillet 1969 - 19ème étape - Libourne-Brive-la-Gaillarde Il y a 50 ans, Eddy Merckx remportait son premier Tour de France. On vous fait revivre son parcours au jour le jour dans notre séquence "ReTour 69". Aujourd'hui, la 19e étape, elle emmenait les coureur de Libourne à Brive-la-Gallarde, le 17 juillet 69. A 3 jours de l'arrivée à Paris, Eddy Merckx gérait déjà tranquillement son avance.

Tour de France 1969 remporté par Eddy Merckx - Tour de France 1969 - 15/01/2018 En hommage à la première victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France, les organisateurs ont décidé que celui-ci partirait de Bruxelles en 2019. RTBF Auvio vous propose une vidéo sur sa première victoire. Il y réalise l'exploit de remporter à la fois le maillot jaune, le maillot vert, le classement de la montagne et le classement par équipes. Il remporte aussi celui de la combativité. Il a donc remporté tous les maillots du tour de France 1969.