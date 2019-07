Quintana vainqueur à Valloire avec panache, Alaphilippe résiste, Wellens cède les pois

Nairo Quintana (Movistar) s’est imposé à Valloire et a remporté l’une des étapes reines de ce Tour 2019. Avec trois ascensions au-dessus de 2000m, le grimpeur colombien a trouvé un terrain taillé sur mesure.



Hors-jeu pour le Général, Quintana s’est glissé dans une échappée de 34 coureurs. L’Apache a fait la différence dans le Col du Galibier où il a déposé ses derniers adversaires. Tim Wellens (Lotto-Soudal), lui aussi parti dans le bon coup, n’a pas pu conserver son maillot à pois. Il cède sa tunique à Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale).



Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) n’a cédé que sur la fin du Galibier avant de réaliser une descente impressionnante vers Valloire. Il a seulement concédé une trentaine de secondes à Egan Bernal (Ineos).



Avec les Col de Vars, de l’Izoard et du Galibier au menu, cette 18e étape s’annonce terrible. La difficulté du jour ne freine pas les coureurs. Les attaques se succèdent et la première heure de course s’apparente à un véritable chantier. Un groupe de 34 coureurs finit par se détacher. Parmi eux quelques grands noms : Nairo Quintana (Movistar), Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale), Michael Woods (EF Education First), Adam Yates (Mitchelton-Scott) ou Alexey Lutsenko (Astana). Il y a aussi cinq Belges avec Greg Van Avermaet, Serge Pauwels (CCC), Tiesj Benoot, Jasper De Buyst et surtout Tim Wellens (Lotto-Soudal), le porteur du maillot à pois.



Wellens passe en tête au sommet du col de Vars et engrange dix points supplémentaires au classement du meilleur grimpeur. Les kilomètres défilent. Greg Van Avermaet anticipe avant les premières pentes de l’Izoard. Il est accompagné de Julien Bernard (Trek-Segafredo) qui part seul dans le dernier tiers de l’ascension.



Movistar amorce la bagarre dans l’Izoard



Alors que Quintana est en train d’opérer un rapproché intéressant au classement, ses équipiers secouent le peloton dans la 3e ascension du jour. En quelques bornes, la cure d’amaigrissement est impressionnante. L’écart avec la tête fond.



Bernard est repris en vue du sommet par un petit groupe (Yates, Quintana, Bardet, Lutsenko, Woods, Caruso). Seul Pauwels s’est accroché côté belge. Les favoris suivent à 5 minutes mais l’écart repart à la hausse dans la descente. A 80 kilomètres de Valloire, la bagarre entre les favoris paraissait lancée. Mais après l’effort de Marc Soler, ils ont temporisé.



Sur la route du Lautaret, Benoot, Van Avermaet et Wellens reviennent dans la roue des hommes de tête. A l’entame des 50 derniers kilomètres, ils sont 16 hommes devant. Petit à petit, les plus faibles (Wellens, Van Avermaet,…) lâchent. Ineos prend la barre du peloton.



Quintana le plus costaud de l’échappée, Bernal à l’attaque



Caruso, Lutsenko, Bardet, Quintana et Woods se montrent les plus costauds de l’échappée et font la différence quand les pourcentages augmentent. A 26 kilomètres de l’arrivée, le Colombien place une attaque puissante qui laisse ses adversaires sur place.



Pendant que Quintana s’envole vers la victoire, Egan Bernal (Ineos), son compatriote, est le premier des gros bras à bouger à trois kilomètres du sommet. Personne ne peut le suivre. Geraint Thomas (Ineos) accélère à son tour et Alaphilippe se bat. Il cède du terrain. Mais pas beaucoup. Il revient grâce à ses qualités de descendeur et ne perd finalement du temps que sur Bernal qui remonte à la deuxième place.

Quintana ajoute une troisième étape du Tour de France à son palmarès après ses succès en 2013 et 2018. A chaque fois, en troisième semaine.