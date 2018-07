Quintana s'impose au Col du Portet, Thomas creuse sur Froome

Nairo Quintana (Movistar) a remporté la 17e étape du Tour de France. Le Colombien a été le plus costaud dans la dernière ascension vers le Col du Portet où était jugée l'arrivée de ce "sprint" de 65 kilomètres. Geraint Thomas (Sky), encore une fois très solide, a pris la 3e place et augmente son avance sur son équipier Chris Froome (Sky), désormais 3e au Général à 2'31".



Cette 17e étape était attendue par les spectateurs et redoutée par certains coureurs. Elle a fait des dégâts. Pour Froome bien sûr, pour Romain Bardet aussi. Elle a permis à Nairo Quintana de regoûter aux joies du succès sur les routes du Tour de France. Sa dernière - et sa seule - victoire remonte à 2013 quand il avait levé le bras au sommet du Semnoz.



Un départ original en mode cyclo-cross, un sas d’échauffement, une étape ultra condensée, ASO a mis en place un format inédit pour inciter les cadors à bouger. Mais comme le dit l’adage "les organisateurs proposent, les coureurs disposent". Et visiblement, ils n’avaient pas envie de déclencher la bagarre d’entée. Les premiers du Général – "en pole" sur la grille – se sont rapidement rangés et ont laissé la place aux candidats à l’échappée.



On y retrouve quelques habitués avec l’intenable Alaphilippe, Yates, Soler, Majka, De Gendt, Mollema ou Fränk. Tanel Kangert (Astana) prend les devants et passe en tête au sommet de Peyragudes, suivi par le maillot à pois, Kristijan Durasek (UAE Emirates). Le duo rentre dans la descente.



La première partie de l’étape est avalée et Ag2r-La Mondiale décide de secouer le peloton. Les équipiers de Romain Bardet imposent un gros tempo dans le col de Val Louron-Azet. Le groupe des favoris s’écrèment, sans ébranler les Sky.



Alaphilippe, usé par les efforts des derniers jours, se gare dès les premiers mètres de la dernière ascension. Le Français laisse Kangert seul en tête. Nairo Quintana (Movistar), un instant accompagné par Dan Martin (UAE Team Emirates), ouvre les hostilités. Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) et Chris Froome (Sky) embrayent quelques kilomètres plus loin. Geraint Thomas (Sky) marque Tom Dumoulin (Sunweb).



Le grimpeur colombien, qui s’est appuyé sur Valverde intercalé, dépose Kangert à 8 bornes du sommet, puis lâche Rafal Majka (Bora-Hansgrohe). Derrière, Sky cadenasse et monte au train. Pour protéger Froome ? Le Britannique n’est pas dans un grand jour. Il cède du terrain sur l’accélération de Roglic et lâche sur celle de Dumoulin. Thomas lui continue d'impressionner. Comme dans les Alpes, il finit fort et va chercher les bonifications de la 3e place. Avec Quintana, le grand vainqueur du jour, c'est le Gallois.