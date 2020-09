Quintana perd son lieutenant Diego Rosa, touché à la clavicule

L'Italien Diego Rosa ne terminera pas le 107e Tour de France. Son équipe Arkéa-Samsic a annoncé samedi que l'Italien, victime d'une chute dans la 8e étape, était contraint à l'abandon en raison d'une fracture de la clavicule.

Rosa, 31 ans, disputait son deuxième Tour après avoir terminé 37e en 2016. Il était 85e au classement général samedi matin au départ de la 8e étape entre Cazères et Loudenvielle.

Plus tôt dans la journée, les Français William Bonnet (Groupama-FDJ) et Lilian Calmejane (Total Direct Energie) ainsi que le champion d'Europe et d'Italie Giacomo Nizzolo (NTT) ont aussi abandonné.