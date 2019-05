Quel cyclisme wallon pour demain ? Le off-road prend le dessus sur la route

Nous continuons notre état des lieux de cyclisme wallon ce lundi. Après avoir abordé le financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles via le TRW Organisation, nous développerons les premières pistes de développement pour le cyclisme wallon de demain.

La situation des clubs organisateurs et à coureurs amènent à une mutation du paysage cycliste wallon. Cet article dresse un panorama des pistes de développement (citées par les personnes rencontrées) pour le cyclisme wallon pour les années à venir. Gros plan sur douze tendances divisées en quatre catégories :

La prise du pouvoir du off-road

Les courses sur route se réinventent (point développé demain)

Changements à la FCWB (point développé après-demain)

Pistes de développement et d'amélioration (point développé après-demain)

LE OFF-ROAD PREND LE DESSUS SUR LA ROUTE CHEZ LES JEUNES

Le déclin de la route profite aux disciplines off-road. L'enduro, le VTT Marathon, le VTT Cross-Country, le Trial, le BMX cartonnent en Wallonie et le nombre de rendez-vous augmente. " Je pense que notre méthode de recrutement classique est terminé. Il faut aller chercher dans le VTT pour trouver les talents sur la route ", commente Martin Defreyne. " Chez les minimes, le nombre d'affilés dépasse celui de la route ", renchérit Luc Fontaine. Point de vue relayé par son homologue Francis Steifer. " Maintenant, nos gamins commencent par là avant de se tourner vers la route. Pour nous, c'est une source d’approvisionnement vers la route. "

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2011, le nombre d'affiliés pour la catégorie Jeunesse (Minimes, Aspirants, Débutants) était de 64 en BMX. En 2017, ils étaient 233. (les statistiques de 2018 ne sont pas disponibles mais d'après les témoignages recueillis, la tendance des chiffres ci-dessous se confirme).

2011 2017 Route 451 333 (-26,1%) BMX 64 233 (+264%) Trial 55 45 (-18,1%) VTT 163 216 (+32,5%)

Source : Belgian Cycling

Le BMX est donc en plein boom. En province du Hainaut, deux nouvelles pistes vont voir le jour, à Péronnes-Lez-Antoing et à La Louvière. " Une évolution logique. Cette discipline a un côté fun et dynamique. La sécurité attire les parents et financièrement, c'est plus abordable. De plus, c'est une excellente école pour apprendre la technique du vélo. La maniabilité de la machine est un peu délaissée par les clubs" Le VTT connait également une évolution positive. En province de Luxembourg, le G-Skin Challenge organisé par Jean-Michel Thévenin comporte dix rendez-vous annuels. La Wallonia Cup est également sur des bonnes bases. Le Kids Trophy (un challenge de courses de VTT cross-country (XCO) ouvert à tous les enfants, filles et garçons, jusqu'à 15 ans) de Jacques Ninane attire beaucoup de compétiteurs au départ. " Je pense que notre recrutement pour la route passera par la détection dans les disciplines off-road. De plus, les contraintes organisationnelles pour organiser une course de VTT sont moindres que sur la route ", précise Martin Defreyne. Par ailleurs, l'équipe Merida Wallonie de VTT compte en ses rangs, Sébastien Carabin, candidat pour devenir numéro un en Marathon et les jeunes Pierre De Froidmont et Emeline Detilleux. Ses différents talents sont souvent repérés lors des Trophée de France des Jeunes Vététistes (épreuve multidisciplinaire de quatre jours pour Benjamins, Minimes et Cadets). Ils intégrent ensuite la Team Wallonie VTT Jeunesse avant de partir chez Mérida Wallonie.

Face au succès populaire du BMX et du VTT, le président de la FCWB Thierry Maréchal a déclaré dans le quotidien Lavenir le 31 mars 2018 que " la route n'était plus la priorité absolue de la FCWB. ". " Le recrutement passera par des disciplines off-road où les enfants peuvent s'entrainer plus facilement en sécurité. Cela ne veut pas dire que nous n'allons plus nous occuper de la route. Nous devons néanmoins rester ouvert. Chaque coureur peut se tourner à n'importe quel moment sur la route. Peter Sagan est le meilleur exemple. Il a commencé par le VTT avant de se tourner vers la route. ", cite Fernand Lambert. La baisse du nombre de coureurs sur la route s'explique par la pluridisciplinarité du vélo mais aussi par l'extension de l'offre au niveau des loisirs. " Il existait une époque où les jeunes n'avaient le choix qu'entre le football et le cyclisme. Aujourd’hui, les activités se comptent par dizaine et nos jeunes sont devenus des maîtres dans l’art du zapping, accentué par les réseaux sociaux et les jeux vidéos ", selon Paul Goulem. " Il y a plusieurs heures de sport dans les écoles, et il n'y a jamais de vélo ", rappelle Philippe Gilbert. " C'est pourquoi, dans un premier temps, mettre les jeunes sur un vélo, ce serait déjà une victoire ", rationalise Luc Fontaine en précisant qu'un jeune sur cinq ne pratique aucun sport.

Prochain objectif ? le E-Bike (le vélo électrique) qui figure également parmi les priorités de l'UCI. " Il ne faut pas rater l'arrivée de l'E-Bike dans le monde du cyclisme. Des épreuves verront déjà le jour en 2019 en Wallonie. ", avance Fernand Lambert.