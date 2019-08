Quand gagner au Tour vous fait perdre de l'argent…

Les succès au Tour de France, ça se mérite... mais ça se paie aussi. Après sa Grande Boucle marquée par les 3 succès d’étape de Caleb Ewan et le maillot de grimpeur longtemps porté par Tim Wellens, l’équipe Lotto fait ses comptes. Et conclut sur ce paradoxe : le Tour de France va sans doute lui coûter plus cher qu’il ne lui a rapporté.

134.760 euros bruts, c’est la somme exacte empochée par l’équipe Lotto-Soudal au Tour de France : l’équipe belge figure ainsi à la 5e place des équipes les mieux dotées par les organisateurs. Pour info, l’équipe Inneos du vainqueur Egan Bernal a touché quelques 800.000 euros… dont 500.000 euros pour la seule prime du Maillot Jaune final à Paris. Chaque étape remportée par Caleb Ewan (3) et Thomas De Gendt (1) a rapporté 11.000 euros ; les 15 jours de Tim Wellens avec les pois sur le dos valaient chacun 300 euros.

Sauf qu’en face, il y a… les coûts : en annexe à leur salaire fixe, les coureurs négocient en effet des primes à la performance. " Un sprinter qui a l’habitude de gagner va davantage se fixer sur des primes de victoire que sur des primes de visibilité " explique Gérard Bulens, du haut de ses 35 ans d’expérience de gestion à la tête d’une équipe cycliste. " Les primes de visibilité (NDLA : calculées au nombre de secondes ou de minutes de passage à la télévision) seront plus l’affaire d’équipiers qui vont viser la présence dans une échappée ou le passage sur un podium. "

Une victoire d’étape au Tour peut rapporter au lauréat entre 40 et 75.000 euros selon le barème négocié. Or, Lotto-Soudal va accueillir pour 3 ans Philippe Gilbert, dont le salaire fixe annuel (hors primes) pèserait plus d’un 1 million d’euros... Gare, donc, aux dommages collatéraux.

" Si elles ne sont pas budgétisées, ni prises en charge par les partenaires de l’équipe, les primes de victoires peuvent mettre une équipe en difficulté et avoir des répercussions réelles sur le budget de l’année suivante " poursuit Gérard Bulens. " Il y aura peut-être un coureur en moins dans l’équipe l’année d’après, ou quelques équipiers qui devront rouler pour un barème inférieur à leur contrat actuel. Mais ne nous voilons pas la face : c’est aussi une manière pour certaines équipes, au moment de la fin des contrats, de justifier qu’elles se débarrassent de certains coureurs au profit de jeunes qui peuvent leur rapporter une garantie pour le futur. "

Et c’est tout le problème actuel de coureurs vieillissants comme Jelle Vanendert et Maxime Montfort…