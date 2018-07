Prudhomme : "Il faut laisser la route libre aux coureurs, c'est leur terrain d'expression"

La 16e étape a dû être neutralisée pendant une vingtaine de minute. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des agriculteurs qui avaient tenté de bloquer la route de la Grande Boucle. A l'issue de la course, Christian Prudhomme a fait passer un message à ces manifestants.



"Des gens voulaient bloquer la route", explique le patron d'ASO à notre micro. "On a pu passer grâce à l'intervention des forces de police, sauf que des bombes lacrymogènes avaient été utilisées et cela a fait pleurer un certain nombre de coureurs. Il a fallu que nous arrêtions la course à la demande de Thierry Gouvenou. Le peloton était incroyablement calme. Le métier de coureur cycliste est terriblement dangereux. On l'a vu avec Philippe Gilbert qui a fait une peur bleue à tout le monde. Il ne faut pas rajouter des dangers aux coureurs. Il faut leur laisser la route libre, c'est leur terrain d'expression. Quelles que soient les causes que l'on défend, il ne faut pas bloquer la route du Tour. Heureusement, cela ne se produit quasiment jamais. Il faut respecter les coureurs du premier au dernier et leur laisser leur terrain d'expression qui est la route"