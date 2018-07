Prudhomme et l'affaire Froome : "Vraiment dommage que la décision arrive si tard"

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a qualifié lundi auprès de l'AFP de "gâchis" l'affaire Chris Froome, le quadruple vainqueur récusé par les organisateurs avant qu'il soit tardivement blanchi par les autorités.

Quelle est la position du Tour dans cette affaire Froome ?

"Nous n'avons pas accès au fond. Nous n'avons pas à nous prononcer là-dessus. Mais j'ai envie de dire: quel gâchis ! Tout ça pour ça ! Dès le départ, je me suis exprimé en tant que directeur du Tour et aussi président de l'association des organisateurs. Nous n'avons cessé de dire qu'il nous fallait une réponse, nous l'avons."

Pourquoi revenez-vous sur la récusation ?

"On était dans l'attente d'une décision, il est relaxé. Quand on nous dit qu'il n'a rien fait, on ne va pas continuer. Surtout après neuf mois d'étude du cas par les meilleurs experts. Il est vraiment dommage que la décision arrive si tard, surtout au lendemain de la fuite dans les médias de notre récusation. Mais c'est parce que nous n'avions pas de réponse dans les premiers jours de juin et que le président de l'UCI était pessimiste sur la possibilité d'en avoir une avant le départ que nous avons décidé, il y a trois semaines, de procéder à la récusation. Nous ne l'avons pas fait savoir pour ne pas jeter de l'huile sur le feu dans un climat où l'on sentait monter l'hostilité. Une indiscrétion a fait que ça s'est su."

Que préconisez-vous pour éviter pareil imbroglio ?

"Il faut que le règlement change, il est adapté au sens juridique mais pas à l'attente générale. Dans pareil cas, il faut une suspension provisoire sans préjuger de la culpabilité, afin d'éviter d'entretenir les doutes et la suspicion. Des mesures très importantes ont été prises par l'UCI du président David Lappartient, sur le Tramadol qui va être interdit et les corticoïdes. Il faut aller plus loin."

Propos recueillis par JEAN MONTOIS.