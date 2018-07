Prudhomme et l'affaire Froome : "La décision est arrivée dans le money time, on est habitué à cela"

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a regretter la lenteur de la procédure dans l'affaire Chris Froome qui a été blanchi par l'UCI dans le dossier de son contrôle antidopage qualifié d'anormal lors de la dernière Vuelta.

"Nous attendions une réponse depuis que l’affaire a été révélée mi-décembre. Nous souhaitions une réponse rapide. Non seulement pour le Tour de France mais aussi en tant que président de l'association internationale des organisateurs. Cette réponse est finalement arrivée dans le money-time, dans les quelques jours qui précèdent le départ du Tour de France. J’ai envie de vous dire comme d’habitude. On est habitué à cela" explique au micro de la RTBF le patron de la Grande Boucle.

"Ce que je regrette fondamentalement, c’est que ça ait duré si longtemps. C’est néfaste pour absolument tout le monde. Il faut évidemment changer les règles pour que lors d’un contrôle antidopage dit 'anormal', il y ait une suspension provisoire. Sans toutefois que l’on estime qu’il y ait faute de la part du coureur, sans préjuger d’une faute éventuelle. Il faut en tout cas que l’on puisse mettre la discipline et les épreuves à l’abri et qu’on ne jette pas le sport dans une suspicion encore plus grande. Le doute, la non-réponse et la lenteur de la procédure ont fait naître une suspicion de plus en plus forte."

"Malheureusement, on ne s’est toujours pas débarrassé du 'sparadrap' du dopage, ça nous colle à la peau. Je stigmatise cette lenteur et cette longueur de la procédure et je forme le vœu qu’il y ait un changement qui est INDISPENSABLE dans le règlement" poursuit Prudhomme.

Bloquée pendant des mois, l'affaire Chris Froome a rapidement trouvée son dénouement ces derniers jours. Dimanche, on apprenait dans la presse que les organisateurs du Tour avaient décidé d'exclure le Britannique, quadruple vainqueur de l'épreuve, pour une question d'image. Cette 'fuite' a apparemment fait bouger l'UCI.

"Il y a trois semaines, nous avons décidé, en vertu du règlement particulier du Tour de France, de saisir la chambre arbitrale du sport pour avoir la réponse d’une autorité sportive indépendante. Nous n’en n’avions pas fait de publicité tout simplement parce qu’on ne voulait pas mettre de l’huile sur le feu. Notre procédure est désormais caduque. Elle tombe très naturellement d’elle-même, continue Prud'homme. Si les experts de l’AMA et de l’UCI estiment que Christopher Froome n’a pas fait de faute, on ne peut que les croire. Nous n’avons pas connaissance du dossier. Nous n’avons jamais été sur le fond de l’affaire. En revanche, nous étions sur une question d’image. A partir du moment où l’AMA et l’UCI estiment qu’il ne s’est rien passé d’anormal, Froome sera au départ du Tour de France. Nous en prenons acte."

A cinq jours du Grand Départ, la présence de Froome risque fortement de créer des turbulences chez les spectateurs.

"Le public du Tour est un public bienveillant et familial mais il y a 10 ou 12 millions de personnes au bord des routes donc on ne peut jamais savoir ce que telle ou telle personne va faire. Je ne peux évidemment appeler qu’à la sérénité et à la retenue. Le cyclisme est un sport où on peut encourager le champion qu’on aime et on peut aussi se taire quand d’autres passent sans nécessairement les huer" conclut le directeur du Tour de France.