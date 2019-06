Prolonger votre Tour de France avec un peu de lecture

Si cette année, le grand départ se fait de Bruxelles afin de célébrer les 50 ans de la première victoire d’Eddy Merckx sur la Grande Boucle, le Tour ne s’arrête pas qu’à la télévision. A quelques semaines du départ du Tour de France 2019, deux livres vont ravir les fans inconditionnels de la petite reine.

Le premier ouvrage vous permet de réviser vos gammes ou encore de vous rappeler vos meilleurs souvenirs. Laurent Willame recense les principaux monuments dédiés au cyclisme et disséminés à travers le monde, dont une bonne partie en France. Laissez-vous guider et parcourez en compagnie de l’auteur les 14 stations qu’il propose. Parmi celles-ci, le mont Ventoux. Au fil des pages, vous avec l’occasion de lire une interview croisée entre les Alpes et les Pyrénées ou une pièce de théâtre en trois actes ayant pour décor le paradis et pour acteurs des coureurs comme Fausto Coppi ou Louison Bobet.

Les Lieux sacrés du Cyclisme est à vendre au prix de 20€. Disponible depuis le 12 juin 2018, à la vente dans toutes les librairies et sur www.livre-moi.be

Restons sur le Tour, mais du côté de Binche cette fois-ci. La ville a toujours été attachée au cyclisme. Des épopées extraordinaires d’Omer Taverne au Tour de France à la victoire d’Albert Dubuisson au Tour de Belgique, rien n’est oublié dans cette histoire du vélo à Binche. Le livre revient aussi sur la genèse de l’Amicale cycliste binchoise créée durant la Seconde Guerre mondiale et la belle aventure de l’équipe Wanty-Groupe Gobert.

Binche et la petite reine, suivi des souvenirs inédits d’Omer Taverne est à vendre au prix de 19€. Disponible depuis le 12 juin 2019, à la vente dans toutes les librairies et sur www.editionslucpire.be/e-shop