Primoz Roglic, le roi proclamé déchu d'un trône qui lui tendait les bras

Quand Primoz Roglic se présente sur la ligne de départ à 17h13, la sérénité est toujours présente. Même si la redoutable ascension de la Planche des Belles Filles a pris le malin plaisir de faire chavirer les plus faibles ces dernières années, Roglic ne va pas craquer. Le fantôme du Giro 2019, perdu au dernier moment, ne doit pas refaire surface. Pas cette fois, pas cette année.

La Planche des Belles-Filles fatale à Roglic

Primoz Roglic - © KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Après 14,5 kilomètres, pourtant, Tadej Pogacar, a déjà repris 13 des 57 secondes qui le séparent du trône. Le gouffre se rétrécit entre les deux Slovènes. Pourtant, chez Jumbo, on ne tremble pas. Pas encore du moins. Pourtant, les pointages suivants confirment la donne. Pogacar survole ce chrono et Roglic accuse le coup.

36 secondes de retard au second intermédiaire et même 1m22 de débours à mi-pente, à quelques kilomètres de l’arrivée. Ce que personne n’osait imaginer, prend forme. Le roi Roglic va être détrône, poussé dans ses retranchements par son jeune dauphin aux dents longues. Au final, il accuse un retard d’1min56 et cède sa précieuse tunique jaune au pire des moments.