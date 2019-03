Preud'homme : "Vous mettez Ronaldo, Maradona et Messi ensemble et vous avez Merckx"

A 100 jours du Grand Départ du Tour de France à Bruxelles, un square Eddy Merckx a été dévoilé à Woluwé Saint-Pierre. Le Cannibale a marqué des générations de Belges, sportifs ou non. Michel Preud'homme fait partie des fans du plus grand cycliste de tous les temps.



MPH avait 10 ans quand Merckx a gagné sa première Grande Boucle. "A cet âge-là, on se souvient de beaucoup de choses. C'était la fête. A ce moment-là, les Belges étaient fanas de foot et de cyclisme. Et qu'un Belge aille gagner le Tour de France, c'était extraordinaire. On était très, très fiers. On a eu une télévision juste à cette période. On regardait tout. Les gosses allaient l'imiter dans les rues du village. On avait tous un maillot jaune", se rappelle l'entraîneur du Standard.



"Je regardais tous les sports à la télé et évidemment toutes les grandes courses. Il les remportait quasiment toutes. Son record, c'est 51 victoires sur une saison, si mes souvenirs sont bons. J'étais vraiment passionné. Je m'étais même relevé pour regarder sa tentative de record de l'heure au Mexique".



"Mes idoles étaient Jean Nicolay, Christian Piot, les deux gardiens du Standard, Eddy Merckx et puis il y a eu Bjorn Borg. Eddy Merckx, c'est le plus grand sportif belge de tous les temps. Vous prenez Ronaldo, Maradona, Messi, vous les mettez ensemble et vous avez Merckx. Il gagnait tout. On se demandait à combien de minutes ou de secondes les autres allaient arriver".



Comme tous les fans, Preud'homme garde un "souvenir formidable" de sa première rencontre avec Eddy. "C'était après un Lokeren-Standard, il était venu voir le match. A cet époque, avant de reprendre le bus, on allait prendre un verre à la buvette avec les supporters. Eddy était là. Il parlait avec des joueurs du Standard. Je suis arrivé. Il m'a salué. J'étais ébahi : incroyable, j'ai rencontré Eddy Merckx'".