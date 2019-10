Première sortie pour le champion du monde Pedersen à l'Eurométropole Tour (Live vidéo 15h13)

La 79e édition de l'Eurométropole Tour se déroule ce samedi entre La Louvière et Tournai sur 176.7 km. La principale "animation" cette année vient de la participation de Mads Pedersen, champion du monde depuis le week-end dernier et tenant du titre sur cette course d'un jour. Il s'agira de sa première sortie sportive officielle depuis son titre surprise au Yorkshire.

"Ce sera très spécial de m'aligner pour la première fois avec le maillot arc-en-ciel. Je suis ravi de le montrer avant de mettre un terme à ma saison", a commenté Pedersen.

La course sera à suivre aux alentours de 15h15 sur les médias de la RTBF.