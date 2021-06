Pourtant sélectionné, Fabio Aru renonce au Tour de France : "Mon corps n'est pas prêt"

L'Espagnol Carlos Barbero remplace l'Italien Fabio Aru dans la sélection de la formation Qhubeka ASSOS pour le Tour de France, a indiqué l'équipe sud-africaine lundi soir.

Peu à son affaire depuis le début de saison, Fabio Aru a abandonné dimanche au championnat d'Italie. "Je sais ce qu'il faut pour participer au Tour et vu les problèmes physiques que j'ai connus ce weekend, j'ai senti que mon corps n'était pas prêt pour que je sois dans ma meilleure forme au départ du Tour", déclare Fabio Aru dans un communiqué de son équipe. "Après en avoir discuté avec l'équipe, j'ai décidé qu'il était dans notre intérêt de me retirer de la sélection", ajoute le coureur italien de 30 ans, vainqueur de la Vuelta 2015 et d'une étape du Tour en 2017.

Pour le remplacer, appel a été fait à Carlos Barbero, qui découvrira la Grande Boucle à 30 ans. "Ce n'était pas mon plan initial mais en cyclisme, comme dans la vie, il y a des changements et il faut être prêt pour les moments heureux", dit-il.

Le reste de la sélection se compose de Victor Campenaerts, du Sud-Africain Nicholas Dlamini, de l'Amércain Sean Bennett, du Colombien Sergio Henao, de l'Allemand Max Walscheid, de l'Autrichien Michael Gogl et de l'Australien Simon Clarke.

Le Tour de France s'élancera samedi de Brest et se terminera le 18 juillet à Paris.