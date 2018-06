Pour Richie Porte, BMC "est prêt pour le Tour de France"

Contraint de chasser derrière les échappés du jour et derrière Maxime Monfort (Lotto-Soudal) en particulier, l'équipe BMC est finalement parvenue à ses fins, en rattrapant presque tous les fuyards, et permettant même à son leader au classement général, Richie Porte de porter une attaque dans la dernière montée. L'Australien possède désormais 32 secondes sur ses premiers poursuivants.

"Je me sens même mieux que hier", a avoué Richie Porte qui avait déjà prévenu que les étapes montagneuses de ce Tour de Suisse (WorldTour) allaient mieux lui convenir. "Après le travail de mon équipe, je me devais de faire quelque chose", a ajouté l'Australien qui a grappillé 12 secondes sur ses premiers rivaux.

"Michi Schär a roulé très fort pour moi aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à prendre encore un peu de temps. Je ne me sentais pas si bien hier, mais cela allait mieux aujourd'hui. Allan Peiper (le directeur sportif, ndlr) m'a dit : "si tu as encore de l'énergie, vas-y !" Cela fait du bien de prendre encore du temps à tes rivaux. Et je pense que sur papier, l'étape de demain me plaît encore mieux. Le Tour de Suisse est une répétition générale pour le Tour de France et nous avons montré que nous étions prêts."