Poulidor: "Wout Van Aert est remarquable et fait beaucoup de bien au cyclisme"

Le Tour de France a découvert cette année Wout Van Aert. Le Belge, triple champion du monde de cyclo-cross, a déjà remporté une victoire. C'était lundi, lors de la 10ème étape.

Jérôme Helguers, notre envoyé spécial, a tendu son micro à une légende du Tour, Raymond Poulidor. Le Français, 8 fois sur le podium final de la Grande Boucle, est aussi le grand-père de Mathieu Van der Poel, l'autre monstre du cyclo-cross. Il connaît donc Wout Van Aert et nous livre ses impressions.

"J'en pense beaucoup de bien. Je ne manque pas d'aller le féliciter à chaque fois. Il est remarquable et fait beaucoup de bien au cyclisme" explique Raymond Poulidor. "Il a la classe et a déjà remporté une étape pour son premier Tour. Je crois que le cyclisme a besoin de coureurs comme lui."

Wout Van Aert a effectué toute la saison hivernale en cyclo-cross avant de débuter la saison sur route. Doit-il se consacrer uniquement à la route? "Je lui ai posé cette question" explique le Français. "Il m'a dit que le cyclo-cross était sa vie. Il n'abandonnera jamais le cyclo-cross."

Les observateurs du cyclisme attendent donc maintenant la confrontation entre Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel sur le Tour de France. "Ce sera en principe dans 2 ans. Il s'est mis dans la tête d'être champion olympique du VTT. Et puis, il a été reconnaître le parcours des prochains championnats du monde et il m'a dit que c'était un parcours qui lui convenait."