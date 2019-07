Poulidor sur son "ami" Eddy : "Un gars d'une générosité extrême, mais très timide et très anxieux"

Le Tour de France démarre de Bruxelles, la ville d'Eddy Merckx. "On est chez le Roi", résume Raymond Poulidor, un de ses anciens adversaires. "Il y a deux Rois en Belgique. Eddy est un ami. Nous nous voyons de temps en temps. Eddy, je l'ai vu débuter et tout de suite on a vu le champion qu'il allait devenir. On fête les 50 ans de sa première victoire dans le Tour de France. J'étais présent. Il nous avait vraiment impressionné. Et puis, il y a eu cet accident sur la piste de Blois et il n'a plus jamais retrouvé cette forme où il était imbattable".



"Ma grande fierté, c'est d'avoir fait deuxième à dix ans d'intervalle derrière Anquetil et Merckx"



"Il voulait tout gagner. Il sprintait pour les bonifications pour 3-4 secondes. Il prenait des risques alors qu'il dominait ses adversaires." Forcément, le Cannibale a privé ses concurrents de nombreux succès. "Je ne lui en veux pas. Que du contraire. Ma grande fierté, c'est d'avoir fait deuxième à dix ans d'intervalle derrière Jacques Anquetil (64) et Eddy Merckx (74). Quand on parle de ces deux coureurs, c'est difficile de faire mieux en cyclisme."



Poupou connait très bien l'homme Eddy Merckx. "J'ai eu l'occasion de passer des journées en tête à tête avec lui. J'ai appris beaucoup de choses. C'est un gars d'une générosité extrême, mais très timide et très anxieux. Et quelque fois, il a dû mal à supporter sa notoriété. En Belgique, il ne peut pas sortir. Il aime aller en Italie, où il est bien reçu et où on le laisse tranquille. Il est allergique aux gens. Il ne veut pas qu'on rappelle son palmarès. Il est très humble. Il dit qu'aujourd'hui, il ne suivrait peut-être pas le peloton que le cyclisme a changé. Il en est conscient. Quel champion ce Eddy. Moi c'est le contraire, le jour où je ne serai plus reconnu dans la rue, je serai très malheureux. Le Tour de France, c'est ma vie. C'est mon 57e Tour. Je ne vivrai pas assez vieux pour rendre au cyclisme, ce qu'il m'a apporté".