Pouce cassé pour Smith, Groenewegen bon pour le service

L'étape des pavés a fait des dégâts au sein du peloton. A côté des abandons de Porte et Rojas, pas mal de coureurs ont été esquintés sur la route de Roubaix. Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) et Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) ont été touché mais ils pourront tous les deux poursuivre la course.



Le Néerlandais, vainqueur de deux étapes, prendra bien le départ de la 10e étape, a confirmé son équipe LottoNL-Jumbo lundi après avoir fait passer au coureur néerlandais un examen supplémentaire.



Le sprinteur avait chuté dimanche lors de la 9e étape et souffrait du genou. Un radio n'avait rien montré de sérieux dimanche, mais LottoNL-Jumbo a voulu par précaution faire une IRM, qui n'a pas révélé de dommages non plus.



Le Néo-Zélandais, ancien porteur du maillot à pois, souffre, lui, d'une fracture du pouce, a communiqué son équipe Wanty-Groupe Gobert. "Les examens médicaux passés à l'arrivée ont révélé une fracture du pouce gauche de Dion Smith", a expliqué le médecin de l'équipe Joost De Maeseneer. "Il a également dû être recousu à la main. Il souffre par ailleurs de contusions aux côtes du côté gauche."

Le Néo-Zélandais pourra continuer l'épreuve et se présenter au départ ce mardi à Annecy, a précisé Wanty Groupe-Gobert.



La journée de repos (et de transfert) permettra au peloton de panser ses plaies.