Portal sur le retard de Froome : "On va peut-être durcir la course plus tôt"

Le Tour de France de Chris Froome a commencé par une grosse frayeur. Au final, les conséquences de sa chute se chiffrent seulement en secondes perdues (51 tout de même). Le leader de la Sky ne panique pas mais son équipe va sans doute devoir adapter ses plans tactiques.



"Tout va bien. Il a perdu un peu de peau au niveau du coude et du genou, mais ça a l'air d'aller. Il était plus préoccupé par les 51 secondes perdues (que par sa chute). Je ne pense pas que cela soit une chute lourde de conséquence. En tout cas, je l'espère", explique Nicolas Portal.



"On aurait préféré 3 secondes que 51", poursuit le directeur sportif de Sky. "C'est difficile d'en estimer la valeur. C'est très abstrait. On va forcément essayer de reprendre ce temps. On va peut-être courir plus durement. Ça ne veut pas dire nécessairement attaquer. Mais on va peut-être durcir la course plus tôt que ce que l'on aurait fait. On était dans une situation beaucoup plus compliquée au Giro et on a réussi à renverser la situation. Tout simplement parce que Chris était fort"