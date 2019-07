Portal : "Geraint est en confiance, s'il gagne le chrono ça va le surbooster"

Après une première étape pyrénéenne plutôt tranquille pour les favoris, Geraint Thomas a l’occasion de briller dans un contre-la-montre taillé pour lui.

Au sein de l’équipe Ineos, on envisage même de voir le Gallois s’emparer du maillot jaune.



La tunique de leader est tout de même bien accrochée sur les épaules de Julian Alaphilippe. Le puncheur français possède 1 minute et 12 secondes de marge sur le dernier vainqueur à Paris.



"C’est un chrono qui est très très bon pour Geraint Thomas et pour Egan Bernal. Même si "G" a un petit avantage au niveau des chronos", affirme Nicolas Portal, directeur sportif d’Ineos. "L’idéal serait d’être assez bien placé au 'Général' avant l’étape du Tourmalet. Avec le chrono et la première arrivée au sommet, le coureur le plus fort devrait un peu émerger."