Pogacar reviendra au Tour de France, Hirschi aussi en pensant aux ardennaises

Le vainqueur sortant du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, défendra son maillot jaune lors de la prochaine édition, du 26 juin au 18 juillet, a confirmé lundi son équipe UAE Emirates.

Pogacar, le plus jeune vainqueur de l'épreuve depuis plus d'un siècle, aura notamment à ses côtés le Suisse Marc Hirschi, recruté au début du mois par l'équipe émiratie, et le Norvégien Alexander Kristoff, un habitué des succès d'étape sur le Tour.

Les objectifs d'Hirschi pour 2021 sont clairs. "Dans les grandes lignes, il s'agit des classiques ardennaises, du Tour où j'aiderai Tadej Pogacar et des Jeux Olympiques", a expliqué le Suisse. Il sera le leader de l'équipe dans les Ardennes même si Pogacar pourrait également s'y aligner. "Nous démarrons avec une équipe solide, c'est important de disposer de plusieurs atouts dans de telles courses."

Hirschi avait été l'un des animateurs du Tour 2020, multipliant les attaques et s'adjugeant la 12e étape, à Sarran. "Le Tour sera différent pour moi. Je ne chasserai pas les victoires, mais j'aiderai Tadej. C'est une autre optique, cela demandera une approche différente, mais je pense que je peux beaucoup apprendre. Je veux aider Tadej à remporter une deuxième victoire au Tour, je ne prévois certainement pas d'abandonner en vue des Jeux. Les règles changent continuellement, il est trop tôt pour s'en inquiéter déjà."

►►► À lire aussi : Tour de France, toutes les infos

Le programme du jeune Slovène Pogacar (22 ans) prévoit également sa participation à la fin de l'été à la Vuelta avec l'Italien Matteo Trentin, tourné vers les victoires d'étapes, et l'Espagnol David De la Cruz.

Pour le Giro, du 8 au 30 mai, l'équipe UAE Emirates a choisi de miser sur le sprinteur colombien Fernando Gaviria, le puncheur italien Davide Formolo et l'Américain Brandon McNulty (22 ans) qui, pour sa première participation, a pris l'année passé la 15e place du classement final.