Pogacar prévient : "Roglic et moi ne serons plus amis, vous allez voir plus de rivalité et d'attaques"

Pour l'instant, ce Tour de France colporte irrémédiablement le même refrain au gré des étapes. Si certaines individualités tentent de sortir leur épingle du jeu, la rengaine au général reste pourtant la même : cette année c'est la Slovénie contre le reste du monde.

Preuve en est, deux Slovènes caracolent en tête du classement et semblent clairement être les deux plus forts de cette édition : Primoz Roglic et le jeune loup Tadej Pogacar.

Amis dans la vie, ils se retrouvent aujourd'hui mêles dans une lutte acharnée pour le maillot jaune. Et si Roglic s'est montré heureux pour son compatriote ("Je sais qu'il est super fort, ses performances ne me surprennent pas"), Pogacar, lui, a tenu à mettre les points sur les I.

Le leader de chez UAE Emirates ne se satisfera pas d'une place d'honneur. Ce qu'il veut lui, c'est le maillot jaune. Et même s'il faut battre un ami pour y parvenir : "Dans les derniers kilomètres de la 13 étape, nous n'étions plus amis" sourit-il. "C'était super de pouvoir arriver à deux au sommet, comme on l'avait fait à la Vuelta l'année dernière. Mais il y aura une belle bataille avec Roglic. A partir de maintenant, vous allez voir plus de rivalité et encore plus d'attaques."

On a hâte de voir ça !