Pogacar : "Deux fois le Mont Ventoux le même jour... une étape de légende !"

Le Tour de France 2021, du 26 juin au 18 juillet, présenté dimanche à Paris, comporte trois arrivées au sommet : une dans les Alpes, à Tignes, deux dans les Pyrénées, au col du Portet et à Luz-Ardiden. Deux contre-montre individuels sont aussi au programme de cette 108e édition.

"Ce sera un Tour plus classique, mais cela reste un parcours très intéressant. J'aurais préféré avoir plus d'arrivées au sommet, il y en aura seulement trois. Ca ne change pas grand-chose finalement", a indiqué Tadej Pogacar, vainqueur de l'édition 2020.

"Les deux premières étapes en Bretagne vont être un peu stressantes. Il y a aussi un contre-la-montre qui arrive très vite, qui je pense va me convenir. Il a l'air assez plat. Ça va être une première semaine excitante, j'ai entendu qu'il y aurait des parties venteuses, il faudra se méfier. Dans les Alpes, cela va durer seulement deux jours mais il y a des montées très dures, en peu de kilomètres, dans des endroits de légende, avec près de 4.500m de dénivelé positif. Ensuite les Pyrénées. J'y ai bien évolué cette année, j'espère qu'il en ira de même l'an prochain. On va encore terminer le Tour par un contre-la-montre, pour la 20e étape, il sera bien plus plat et moins technique, mais c'est possible que tout se joue encore là", a ensuite ajouté le coureur UAE Team Emirates de 22 ans.

Avant de conclure : "Sans oublier la journée où on va grimper deux fois le Mont Ventoux... certainement une étape de légende ! C'est finalement une édition 2021 du Tour de France qui s'annonce très excitante !"