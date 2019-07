Pinot, sous le charme de Bruxelles : "Je vais essayer de faire honneur au N.51"

Le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) fait partie des favoris du Tour de France qui s'élancera samedi de Bruxelles. Le vainqueur du dernier Tour de Lombardie, qui passera ce mois de juillet flanqué du fameux dossard N.51, celui avec lequel Eddy Merckx avait remporté sa première Grande Boucle, tentera de faire honneur à ce numéro de légende...

"Pour un départ ici, c'est un beau symbole !, a résumé Thibaut Pinot au micro de la RTBF. Je suis content de l'avoir et je vais tenter de lui faire honneur. Je ne connaissais pas Bruxelles, et c'est une très belle ville. Il y a beaucoup de monde, on sent un bel engouement.Nous sommes contents d'être là et pressés d'être samedi !"