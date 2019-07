Pinot s'impose au Tourmalet, Alaphilippe impressionne, Thomas souffre dans le final

Le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a remporté la 14e étape du Tour de France entre Tarbes et le col du Tourmalet (117,5 km), samedi. Pinot s'est extrait d'un petit groupe dans les derniers mètres de l'ascension finale. Il s'est imposé devant le maillot jaune Julian Alaphilippe, qui conforte sa première place au général. Le Néerlandais Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) a pris la troisième place. Le Britannique Geraint Thomas (Ineos), deuxième du général, a été distancé et a concédé une trentaine de secondes à Alaphilippe.

Romain Bardet, défaillant, a été distancé dans les 4 derniers kilomètres du Soulor. Le Français, déjà dans un mauvais jour la veille lors du contre-la-montre de Pau, a perdu près de 20 minutes.

Un groupe de 17 s'est détaché en début d'étape, avec Tim Wellens, qui est passé en tête du Soulor. Il conserve son maillot à pois.

Dimanche, une nouvelle étape de montagne attend le peloton. Entre Limoux et le Prat d'Albis à Foix, il y aura quatre ascensions, une de deuxième, le col de Montségur (6,8 km à 6%), et trois de première, le Port de Lers (11,4 km à 7%), le Mur de Péguère (9,3 km à 7,9%) et l'ascension finale de 11,8 km à 6,9%.