Pinot, distancé et en grande difficulté, abandonne en pleurs

Scénario catastrophe pour Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) dans les premiers kilomètres de la 19e étape du Tour de France. Au départ le Français, 5e du Général à 1'50'', figurait encore parmi les candidats à la victoire. Il a abandonné à 86 kilomètres de l'arrivée.



Après une trentaine de kilomètres, Pinot est distancé et se porte à hauteur de la voiture médicale. Il est soigné et reprend péniblement la course. Il semble gêné par sa cuisse gauche.



Son coup de pédale est beaucoup moins fluide que d’habitude, son visage est marqué. Quelques minutes plus tard, il s’arrête même et un des membres de son équipe découpe un bandage. Le Vosgien repart à nouveau mais il semble touché moralement et physiquement. Il abandonne logiquement un peu plus loin.