Pinot aura sa garde habituelle sur le Tour de France

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) aura sa garde habituelle, avec David Gaudu, Rudy Molard et le Suisse Sébastien Reichenbach pour l'accompagner le plus loin possible en montagne, dans le Tour de France qui commencera le 6 juillet à Bruxelles.

L'équipe de Marc Madiot a officialisé mercredi, sans attendre le Championnat de France programmé dimanche, les noms des huit titulaires.

William Bonnet, Matthieu Ladagnous et Anthony Roux sont les autres membres du groupe retenu pour la Grande Boucle. Avec le Suisse Stefan Küng, sacré mercredi champion national du contre-la-montre pour la troisième fois, au terme d'un parcours de 29,8 kilomètres.

Pinot, 29 ans, revient sur le Tour après une parenthèse d'un an. Depuis son abandon du Tour 2017, il a gagné à l'automne dernier le Tour de Lombardie, l'un des "monuments" du cyclisme.

Dans le Tour, auquel il a participé à six reprises, le Français a pour meilleur résultat une troisième place finale en 2014. Il compte aussi deux victoires d'étape à son palmarès, à Porrentruy (Suisse) en 2012 lors de ses débuts et à l'Alpe-d'Huez en 2015.

"On attend Thibaut à la bagarre", a annoncé son directeur sportif Yvon Madiot. "Son rôle sera d'être à la lutte avec les meilleurs dans les endroits les plus intenses. Je veux voir un coureur offensif. J'attends le Thibaut Pinot qui se nourrit de belles attaques en montagne. De cette manière, en passant à l'attaque, le classement général viendra automatiquement".

L'équipe Groupama-FDJ au Tour de France:

Thibaut Pinot (FRA), William Bonnet (FRA), David Gaudu (FRA), Stefan Küng (SUI), Matthieu Ladagnous (FRA), Rudy Molard (FRA), Sébastien Reichenbach (SUI), Anthony Roux (FRA).