Pierre Rolland chez Vital Concept et Stefan Küng chez Groupama-FDJ en 2019

L'équipe cycliste continentale professionnelle française Vital Concept a annoncé jeudi l'arrivée du Français Pierre Rolland pour la saison 2019. Le grimpeur de 31 ans arrive en provenance de l'équipe EF Education First et a paraphé un contrat de deux saisons.

Rolland, professionnel depuis 2007, est une valeur sûre du peloton depuis de nombreuses années. Il a, entre autres, gagné deux étapes sur les routes du Tour de France, à l'Alpe d'Huez en 2011 et à La Toussuire en 2012. Il a également terminé à deux reprises 10e du Tour (2011 et 2015).

Après avoir débuté sa carrière au Crédit Agricole (2007-2008), il a ensuite porté les couleurs de Bouygues Telecom (2009-2010), Europcar (2011-2015) puis Cannondale (2016-2017) et EF Education First-Drapac (2018).

"A l'heure de faire mon choix pour les deux prochaines saisons, rallier le Vital Concept Cycling Club fut une évidence. C'est un projet qui me faisait énormément envie, celui qui m'excitait le plus. J'ai déjà participé à neuf Tour de France (dix en réalité, NDLR), deux Giro, trois Vuelta et il me reste beaucoup de rêves à accomplir", a déclaré Rolland sur le site de sa future équipe.

Il retrouvera chez Vital Concept son ami Cyril Gautier (AG2R), qui a aussi signé un contrat de deux ans. "L'arrivée de Cyril dans l'équipe a renforcé l'évidence. C'est un vrai pote, nous partons en vacances en famille ensemble, c'est un grand bonheur de nous retrouver sous le même maillot."

Le Suisse Stefan Küng chez Groupama-FDJ l'année prochaine...

L'équipe WorldTour française Groupama-FDJ a annoncé avoir recruté le Suisse Stefan Küng pour les saisons 2019 et 2020 en provenance de l'équipe BMC.

"Double champion de Suisse du contre-la-montre et champion du monde de poursuite et du chrono par équipes en 2015, le jeune coureur de 24 ans sera un atout de taille pour nourrir les ambitions de l'équipe, que ce soit sur les classiques ou les grands tours", pouvait-on lire dans le communiqué.

"Cette équipe m'offre la structure pour un développement personnel optimal", a déclaré le Suisse, vainqueur de deux étapes sur le Tour de Romandie. "Elle a su voir mon potentiel et me propose un rôle à la hauteur de mes ambitions. Autour de leaders comme Arnaud Démare et Thibaut Pinot, mon profil de rouleur sera forcément un plus.

Marc Madiot, directeur sportif, s'est montré ravi. "Nous l'avons recruté car c'est un coureur qui sait rouler à l'avant, qui a un grand sens de la course et qui sait comment se faire mal et prendre du vent. On a besoin d'éléments comme lui", s'est enthousiasmé Madiot. "C'est un spécialiste des classiques, du placement et des courses de costauds sans oublier ses compétences en chrono individuel et par équipes."

A 24 ans, Küng compte déjà 7 victoires professionnelles et a déjà disputé quatre grands tours.