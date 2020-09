Philippe Gilbert : "Wout Van Aert est amené à avoir un futur très impressionnant"

Philippe Gilbert a répondu ce dimanche aux questions de Rodrigo Beenkens. Le Belge est actuellement nous donne des nouvelles de sa santé, lui qui a été contraint à l’abandon sur le Tour à cause d’une fracture au genou. "Ça pourrait aller mieux !" explique le Belge. "Je pourrais être dans les Pyrénées en ce moment… Là je suis chez moi, occupé à me soigner. Mais la bonne nouvelle, c’est que j’ai repris le vélo. Beaucoup plus vite que prévu."

Le coureur Lotto en a profité pour commenter l’étape du jour, où l’allure a été très soutenue dès le départ. Philippe Gilbert s’attend à une grosse bataille en fin de course. Il nous explique pourquoi : "Aujourd’hui et demain, il y a les tests covid" avance Philippe Gilbert. "Il y a donc une éventualité que le Tour s’arrête demain soir, selon les résultats. Je pense que le message a été clair de la part des managers : il faut avoir le meilleur classement possible ce soir. Car le Tour ne reprendra peut-être pas après le jour de repos. Les coureurs sont en configuration comme si on était à la veille de Paris. Personne n’est à l’abri. Même si tout le monde fait attention. Ce virus est difficilement contrôlable."

Questionné sur l’état de forme de Wout Van Aert, Philippe Gilbert a conclu en couvrant son compatriote d’éloges. "On peut le comparer à Roger De Vlaeminck" analyse le champion du Monde 2012. "Il est très similaire, avec son aisance dans les cyclocross et sur la route. Et quand on compare un coureur à Roger De Vlaeminck, cela veut dire beaucoup. Il a déjà gagné d’énormes courses, des courses de renom. Il est amené à avoir un futur très impressionnant."