Philippe Gilbert : "Si Cavendish gagne 5 fois le général, on pourra peut-être le comparer à Merckx"

Philippe Gilbert : "Si Cavendish gagne 5 fois le général, on pourra peut-être le comparer à... La victoire de Mark Cavendish à Carcassonne vendredi sur la 13e étape du Tour de France a permis au sprinteur britannique d'entrer définitivement dans l'histoire de la Grande Boucle en égalant, avec 35 succès, le record de victoires d'étapes d'Eddy Merckx sur le Tour de France. Interrogé sur le parallèle entre les deux hommes, Philippe Gilbert nous avait donné son avis juste avant le départ de l'étape. "Si Cavendish gagne 5 fois le classement général, des maillots de grimpeur et d'autres maillots, peut-être qu'on pourra le comparer", a souri le coureur de Lotto Soudal. "Ce que Cavendish fait, c'est impressionnant", rappelle tout de même Gilbert avant de préciser. "Il faut aussi dire que depuis que je suis sur le Tour, la moitié du Tour de France est faite pour les sprinteurs. Donc, quand on est sprinteur, on a beaucoup plus d'opportunités d'aller chercher des victoires."