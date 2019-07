Philippe Gilbert septième du classement du maillot vert du Tour, sans y être...

Drôle de classement ce matin que celui du maillot vert sur le site officiel du Tour de France. En première position on retrouve Peter Sagan, suivi d'Alexander Kristoff, d'Arnaud Demare, de John Degenkolb. En cinq, Andrea Pasqualon, en six Greg Van Avermaet et en sept Philippe Gilbert. Plusieurs bugs ont été recensés sur le site et l'application du Tour. Erreur humaine ou informatique, là n'est pas vraiment l'essentiel. Ce classement erroné fera sans doute sourire les concernés ou grincer des dents les absents.