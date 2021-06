Philippe Gilbert : "Les coureurs avaient proposé de neutraliser les temps à 5 kilomètres de la ligne, les commissaires ont refusé"

"On savait qu’il allait se passer plein de choses entre Lorient et Pontivy. Il y avait des discussions entre Pascal Chanteur, représentant du CPA (Cyclistes Professionnels Associés) et les représentants des équipes. Les coureurs avaient proposé de neutraliser les temps à 5 kilomètres de l’arrivée. Pourquoi ? Parce qu’on avait bien étudié l’étape. On avait vu que le final était extrêmement dangereux. Et afin d’éviter la nervosité, on avait proposé la neutralisation du temps à 5 kilomètres. Ce qui aurait évité la prise de risque dans toute la partie sinueuse et une route qui en plus n’était pas dans un état parfait. ASO était d’accord sauf que les commissaires UCI n’ont pas accepté cette demande au départ de la course. C’est dommage qu’ils n’aient pas tenu compte de notre demande", souligne l’ancien champion du monde sur sa chaîne You Tube .

Le parcours, aussi étroit et sinueux soit-il, n’est pas le seul responsable. "On ne peut pas remettre ce qu’il s’est passé uniquement sur le parcours. C’est aussi la faute des coureurs et de leur façon de courir selon moi. Mais ça aurait calmé les tempéraments. Tout ce qui s’est passé est triste. J’ai roulé jusqu’à 15 kilomètres de l’arrivée. Puis je me suis retrouvé derrière. J’ai vu les trois chutes successives. Les deux premières sont, selon moi, dues à des erreurs de pilotage. La nervosité était trop haute. La dernière on peut incriminer le parcours. Il y avait ce virage à 3-4 kilomètres entre des murs, dans une descente assez prononcée. On ne voyait pas du tout où on allait. Les coureurs ont dû prendre des risques parce que la position prise à cet endroit était presque la position jusqu’à l’arrivée".



Pourtant depuis cette année l’UCI a mis en place une commission sécurité qui s’intéresse au parcours avec un cahier des charges à respecter par les organisateurs. "La commission de l’UCI doit accepter ces parcours. Je pense qu’il y a eu une grosse erreur d’avoir validé ce parcours en début de tour de France quand on connaît les enjeux."



Une nouvelle fois les torts sont partagés. "Ce qui m’étonne c’est que pas mal d’équipes ont reconnu ce parcours et n’ont pas remonté l’information à ASO. Je pense qu’ASO est là pour notre bien et pour faire les meilleurs parcours possibles. Je pense que si plusieurs équipes avaient pointé ce parcours, ASO en aurait tenu compte et aurait adapté le final".