Philippe Gilbert et ses adieux au Tour de France : "Ce n’est pas un non définitif pour l’an prochain"

Philippe Gilbert et ses adieux au Tour de France : "Ce n'est pas un non définitif pour l'an... Ce dimanche, Philippe Gilbert dispute probablement la dernière étape de sa carrière sur le Tour de France. Une affirmation qui n'est pas définitive malgré les déclarations du champion remoucastrien au micro de France TV samedi. "C'est certainement mon dernier Tour de France. C'est ce que j'avais dit samedi mais mon 'certainement' a été transformé par un impératif. Il y a peu de chances mais ce n'est pas un non définitif", a reprécisé Gilbert au micro de Jérôme Helguers dimanche avant le départ. "C'est sans doute l'effet réseaux sociaux", a regretté Gilbert qui aurait sans doute pu être plus clair dans ses affirmations. "Il ne faut jamais prendre des décisions suite à des déceptions suite à un effort comme celui de samedi sous une forte chaleur. Ce n'est pas évident de faire une analyse de la réalité dans ces conditions", a rappelé le coureur de Lotto-Soudal, éprouvé après 3 semaines courues à un rythme fou. "J'aspirais à avoir un peu plus de résultats mais ça a été un Tour de France de folie, avec beaucoup d'imprévus. Personnellement, j'ai pas fait un bon Tour, on essaiera de comprendre pourquoi. C'est une analyse qui se fera pus tard", a conclu Gilbert qui veut se laisser le temps avant de prendre des décisions définitives sur son avenir.