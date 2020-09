Philippe Gilbert déjà de retour sur un vélo : "La douleur est une chose, la détermination en est une autre"

Une semaine après l'énorme déception engendrée par sa chute et son abandon sur le Tour de France, Philippe Gilbert est déjà de retour sur son vélo ! Malgré une fracture de la rotule, le puncheur de la Lotto-Soudal, peaufine sa forme en reprenant lentement mais sûrement l'exercice. Il a profité de son escapade sur les routes du Col d'Eze pour adresser un message à ses supporters.

"Je suis heureux d'être ici sur le Col d'Eze. Je dois vous avouer que ce n'est pas la montée la plus facile. Je pense que la douleur est une chose mais la détermination en est une autre. La motivation est présente, j'espère reprendre la compétition rapidement. C'était ma première sortie vélo, une heure et quart, c'est une fierté d'avoir fait cette petite sortie et ce n'est qu'un début" a-t-il expliqué sur Instagram.