Philippe Gilbert abandonne le Tour après sa chute spectaculaire dans la 16e étape

Philippe Gilbert est contraint d'abandonner le Tour de France après sa chute spectaculaire survenue dans la descente du Portet d'Aspet, mardi, durant la 16e étape. Le coureur belge souffre du genou gauche et va se rendre à l'hôpital en ambulance pour passer une IRM.

"Mon Tour est terminé", a déclaré Gilbert au moment de monter dans l'ambulance.

Gilbert est passé au-delà d'un muret dans la descente du Col du Portet d'Aspet, alors qu'il était en tête de la course. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, Gilbert avait confié avoir eu beaucoup de chance. "C'est terrible. J'ai eu beaucoup de chance. Vraiment beaucoup de chance", avait commenté le coureur de Quick-Step Floors en revoyant les images de sa chute. "J'ai été choqué quand je suis tombé. C'était assez profond et il y avait pas mal de rochers. J'ai atterri sur mon dos, regardé autour de moi, j'ai vu seulement des pierres, et j'ai pensé: 'Je suis cassé de partout. Je n'ai même pas osé bouger."

"J'ai attendu qu'il y ait des gens, ils ont été assez rapides", avait ajouté Gilbert. "Merci à eux de m'avoir sorti de là. Je suis content d'avoir pu rejoindre l'arrivée. La chute est de ma faute. J'ai choisi la mauvaise trajectoire et j'ai ralenti trop peu avec mon frein avant".