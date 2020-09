Philippe Gilbert a déjà débuté sa rééducation avec l'aide de son fils

Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) a quitté le Tour de France samedi après une chute. L'ancien champion du monde s'est occasionné une fracture de la rotule. Ce coup d'arrêt n'a pas entamé sa motivation. Il a même déjà débuté sa rééducation.



"Je suis entre de bonnes mains et je travaille dur pour mon retour", écrit-il sur Twitter. Dans la vidéo où on le voit mobiliser son genou meurtri avec l'aide de son fils Alan.



Dès dimanche, Gilbert avait promis de se projeter rapidement sur la suite de sa saison. "J'ai beau avoir de l'âge et c'est parfois un peu plus compliqué mais je compense mentalement. Le sport de haut niveau, c'est avant tout une question d'envie de motivation et de volonté. Quand on a la tête, c'est le principal et moi je l'ai. Je suis motivé à revenir en 2020 et certainement en 2021."



Il est déjà pied d'oeuvre.