Peter Sagan, après le sprint musclé avec Jasper Philipsen: "Il a essayé, mais c'était ma place"

4ème étape : Reims > Nancy : Le Résumé de l'étape - Tour de France 2019 - 09/07/2019 L'Italien Elia Viviani a remporté la 4e étape du Tour de France, mardi, entre Reims et Nancy (213,5 km). Le coureur de Deceuninck-Quick Step s'est imposé au sprint devant le Norvégien Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) et l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal). Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a pris la huitième place. Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) conserve le maillot jaune. C'est la septième victoire de la saison de Viviani, désormais vainqueur d'étape sur les trois Grands Tours. L'étape du jour a été animée par un trio: le Suisse Michael Schär (CCC), le Français Yoann Offredo et le Belge Frederik Backaert (Wanty-Gobert). Les trois hommes sont partis dès le kilomètre 0, sans réaction du peloton. Ils ont donc passé l'après-midi devant avec une avance qui n'a jamais réellement dépassé les 3 minutes et le dernier d'entre eux, le Suisse Michael Schär, a été repris à 18 kilomètres de l'arrivée.