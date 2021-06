Patrick Lefevere, patron de Deceuninck-Quick-Step : "Remco Evenepoel ne fera pas le Tour de France l'année prochaine"

Heureux patron de cette inépuisable armada qu'est Deceuninck-Quick-Step, Patrick Lefevere coule des jours heureux. Nouvelle preuve ce samedi avec le formidable numéro collectif du Wolfpack, parachevé par l'accélération de Dries Devenyns en fin d'étape et la victoire emplie de panache de Julian Alaphilippe. Au lendemain de superbe succès, Lefevere était au micro de Rodrigo Beenkens pendant la 2e étape.

L'omnipotent directeur sportif est notamment revenu sur l'hégémonie de son équipe sur le Tour de France (27 victoires depuis 2013) qui contraste avec "l'échec collectif" du Giro où la formation belge s'était attiré quelques critiques en ne remportant aucune victoire d'étape : "Je laisse les gens critiquer. Ils ne savent pas ce qu'on a vécu. On a fait le choix de ne pas prendre de sprinteur. Ceux qui savent mieux que les autres, sont toujours en tribune" botte en touche Lefevere.

Autre sujet de conversation évidemment abordé, la victoire somptueuse d'Alaphilippe samedi au terme d'un bel effort collectif. Une tactique préparée ? : "La tactique était préparée, oui. Mais les 24 autres équipes avaient aussi une tactique. Il faut avoir les jambes et le courage d'attaquer au bon moment. Tout le monde était nerveux et gagner de la façon dont il l'a fait, c'est sublime.

Une question se pose dès lors : Jusqu'où Alaf' peut-il aller dans un Tour de France qui correspond finalement bien à ses qualités ? ""On va d'abord voir aujourd'hui, l'arrivée est accidentée, tout peut se passerr. On va essayer d'arriver sain et sauf au pied du Mur de Bretagne. Mais c'est vrai que ce Tour lui correspond bien. Il n'est pas très dur avec peu d'arrivées au sommet."

Et qu'en est-il si Remco Evenepoel veut participer au Tour l'année prochaine ? Là aussi, la réponse de Lefevere est cash : "On ne l'autorise pas. On va d'abord,essayer de faire un très beau Giro dans des circonstances normales. C'est une décision logique et facile."