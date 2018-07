Patrick Dancoisne, l’homme qui transforme les sexes du Tour en hiboux

Le Tour de France est une grande machine dont certains rouages sont méconnus. Patrick Dancoisne est l'un d'entre-eux. Il est ce que l’on appelle un "effaceur".



Il travaille pour la société Doublet qui assure la manutention sur le Tour (barriérage, etc). Il prend le parcours avant la caravane et les coureurs avec pour mission d’effacer les messages "non désirés" (EPO, dopés, dessin de sexe, message politique, etc) sur l’asphalte.

Quand son équipe voit ce type d'inscription sur la route, ils s’arrêtent et les effacent avec de la couleur teinte bitume. Parfois, ils transforment. Les lettres EPO deviennent 888. A partir d’un sexe, ils font un hibou.