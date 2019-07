Patrick Bevin, équipier de Van Avermaet et Pauwels, premier abandon du Tour 2019

Patrick Bevin, équipier de Greg Van Avermaet et Serge Pauwels, ne prendra pas le départ de la 6e étape du Tour de France. Il souffre de deux côtes fracturées, a annoncé son équipe, CCC, jeudi.

Le Néo-Zélandais, 28 ans, a chuté à 100 km de l'arrivée lors de la 4e étape, mardi. Il a terminé l'étape, mais la douleur a augmenté mercredi durant la 6e étape, a précisé CCC.

"Il a été immédiatement transporté à l'hôpital pour des examens qui ont révélé deux fractures. Comme c'est souvent le cas avec des fractures aux côtes, la douleur augmente le deuxième et le troisième jour après la fracture", a expliqué le Dr. Max Testa, médecin de l'équipe, dans un communiqué. "Patrick voulait prendre le départ de la sixième étape. Ce matin (jeudi, ndlr) nous avons pris collectivement la décision qu'il devait arrêter la course afin de récupérer et se concentrer sur ses objectifs de la deuxième partie de la saison."

Bevin devra rester au repos deux semaines. Le médecin s'attend à un rétablissement complet d'ici un mois.

Bevin, qui était 137e à 31:31 du maillot jaune Julian Alaphilippe, est le premier coureur à abandonner le 106e Tour de France.