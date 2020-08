Pas de Tour de France pour Tim Wellens, tombé à l'entraînement et remplacé par Frederik Frison

Tim Wellens (Lotto Soudal) ne sera finalement pas au départ du Tour de France samedi prochain. L'électron libre de l'équipe belge Lotto Soudal a chuté lourdement à l'entraînement vendredi dernier et est contraint de déclarer forfait. C'est Frederik Frison, troisième des derniers Championnats de Belgique du contre-la-montre, qui le remplacera.

L'année dernière, Tim Wellens avait porté durant quinze jours le maillot à pois de meilleur grimpeur avant d'en être dépossédé par Romain Bardet.

"Tim Wellens souffre de blessures importantes suite à un accident lors d’une séance de motor-pacing vendredi dernier, peut-on lire sur le site officiel de l'équipe Lotto Soudal. En plus de multiples éraflures, Tim Wellens souffre également de plaies plus profondes, principalement à l’épaule droite, au coude et au genou. Aucune fracture n’a été détectée, mais le départ du Tour est trop proche pour qu'il puisse récupérer de cette chute."

C’est une des pires chutes que j’aie pu connaître à vélo, a développé Tim Wellens, cité dans le communiqué de son équipe. Je m’entraînais derrière le scooter quand nous avons été surpris par une différence de niveau sur la route. La moto a réussi à l’éviter mais pas moi. Ça s’est passé tellement vite que je n’ai pas eu le temps de freiner. Les blessures sont vraiment profondes car nous roulions à grande vitesse. Je suis éraflé sur une grande partie du corps et je ne parviens donc pas à dormir correctement. Il est impossible que je sois remis en une semaine. C’est tellement dommage. J’étais prêt pour le Tour. Mon objectif était d’y gagner une étape. Les premières étapes me convenaient à merveille : des parcours vallonnés dans une région que je connais par cœur."