Pas de report du Tour de France à l'ordre du jour

L’EURO de foot reporté, des Jeux Olympiques qui s’écrivent désormais en pointillé, tous les regards se tournent à présent vers le troisième grand événement sportif de l’été. Qu’en sera-t-il du Tour de France qui doit normalement s’élancer de Nice le 27 juin ? L’organisateur, ASO, n’a pas encore donné de point de vue officiel. Et il ne le fera pas avant plusieurs semaines !

D’après nos informations, le report ou l’annulation du Tour ne sont pas à l’ordre du jour. Amaury Sport Organisation veut en effet se donner un maximum de chances et n’est pas confronté pour l’heure à une demande d’échéance. Sur le plan technique, France Télévision, qui réalise la captation, demande un délai minimum d’un mois pour pouvoir se retourner. Cela laisserait encore 8 semaines aux organisateurs pour plancher sur différents scénarios. Car contrairement aux Jeux Olympiques le Tour est beaucoup plus modulable. Il pourrait par exemple être maintenu aux dates initiales mais dans un format différent, beaucoup plus centré sur l’aspect sportif. Pour maintenir la plus grande course de l’année, ASO envisagerait différentes options. Retirer la caravane publicitaire, réduire les zones techniques et les nombreux médias présents, limiter le public dans certaines zones cruciales (départs et arrivées), etc.… Ces solutions sont à l’étude.

Le report d’un ou plusieurs mois reste aussi une solution. Au risque cette fois de compliquer la tâche des villes qui doivent accueillir les étapes.

Enfin, l’annulation pure et simple du Tour de France est également possible, en dernier recours. Car annuler le Tour c’est se priver de l’événement le plus populaire de l’année en France. Un événement qui pourrait même redonner le moral aux Français en ces temps de crise. L’argument convainc pour l’instant les plus hautes sphères de l’État français.

Entre considérations éthiques et économiques les coureurs et les équipes restent eux étonnamment discrets pour le moment. Aucune équipe n’a jusqu’ici demandé clairement le report ou l’annulation du Tour. Depuis son domicile colombien, où il est actuellement confiné, le tenant du titre Egan Bernal s’est lui exprimé sur les réseaux sociaux et s’est déclaré favorable à un report… Des Jeux Olympiques de Tokyo. A propos du Tour, qui commence pourtant plus tôt, il se montre plus évasif. "Tout ce que nous pouvons faire actuellement, c’est de rester à la maison pour faire face au coronavirus. Car cette menace passe bien avant le Tour de France ou les JO."

Pour les coureurs, les équipes, les organisateurs et l’État français, c’est donc la réalité du moment, le report du Tour reste tabou.