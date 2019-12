Pas de Giro pour Egan Bernal qui veut conserver son maillot jaune au Tour de France

Le portrait d Egan Bernal : le plus jeune maillot jaune depuis 80 ans - JT 19h30 - 27/07/2019 S'il confirme sa victoire demain, Bernal sera le plus jeune lauréat depuis la reprise du Tour en 1947, après la deuxième guerre mondiale. Ce petit prodige venu des Andes rêvait d'abord de devenir journaliste, mais ce sont ses exploits en VTT d'abord, en vélo de course ensuite, qui l'auront mené sur le chemin de la gloire.