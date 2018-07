Pas d'attaque dans le peloton ? "Le tempo de Sky était très élévé" explique Latour

Le Tour a pris de la hauteur ce mardi avec l'arrivée dans les Alpes. Julian Alaphilippe s'est imposé, Greg Van Avermaet a défendu son maillot jaune avec brio, mais dans le peloton presque personne n'a bougé. Pour Pierre Latour (Ag2r-La Mondiale), nouveau maillot blanc, la réponse est simple : le tempo imposé par la Sky a découragé tout le monde.



"Cela n'a pas vraiment roulé fort dans les Glières. Dans le col de Romme, il y a quand même de la pente, c'était quand même un bon tempo. On a vu que cela "pétait" petit à petit. Arrivés dans la Colombière, les Sky ont encore remis un coup de vis. Le lendemain de la journée de repos, les premiers cols du Tour, c'est toujours un peu bizarre. Pas mal de mecs sont passés au travers. Le tempo était vraiment élevé. Dan Martin a attaqué mais il s'est posé devant et on l'a repris. Il y avait encore pas mal d'équipiers chez Sky. Il n'y avait pas vraiment d'ouverture aujourd'hui, ça roulait un peu trop vite".



Les prochains jours promettent d'être éprouvants avec un tracé très ramassé (108 km) vers La Rosière et puis l'étape de l'Alpe d'Huez. "C'est vraiment court. Et quand c'est court, c'est intense. Jeudi, il y a 5000m de dénivelé positif, ça va être un bon gros chantier", prédit Latour.