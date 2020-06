Panache 2020 : Une course de 1700 km entre Bruxelles et Nice pour célébrer le Tour de France

Relier Bruxelles à Nice à vélo le plus rapidement possible et sans assistance, c’est le défi proposé par l’ASBL bruxelloise Kring pour célébrer le Tour de France cycliste. La course démarrera devant le Stade Roi Baudouin à Bruxelles le 16 août prochain et devrait s’achever aux alentours du 27 août à Nice.

L’initiative s’adresse aux amateurs d’ultra-cyclisme puisqu’environ 1700 kilomètres séparent la ville qui avait organisé le Grand départ en 2019 et celle qui accueille le Grand départ de l’édition 2020 de la Grande Boucle.

Durant cette épreuve un maximum de 100 participants (solo ou réunis en équipes) devront se présenter à 7 points de contrôle différents (Bruxelles, Stavelot, Epernay, Tours, Vallée de l’Aubrac, la Turbie et Nice). Cette course longue distance sera intégrée au calendrier officiel du Grand départ 2020.

Le prix d’inscription est de 185 euros.