"On se pose régulièrement des questions sur la tactique des Movistar"

Dans " Complètement Tour " avec David Houdret, Samuël Grulois et nos consultants Frédéric Amorison et Jean-Luc Vandenbroucke se sont interrogés sur la tactique de la Movistar. Comment interpréter la tactique (parfois) chaotique de la formation espagnole ?

Samuël Grulois : " Depuis quelques années, déjà au moment où Quintana montait sur le podium du Tour en 2014, 2015 et 2016, on se posait régulièrement des questions sur la tactique des Movistar parce qu’on a régulièrement assisté à des scènes étonnantes avec des Movistar qui évoluaient à contre-courant ou à contre-temps. Comme aujourd’hui finalement, en prenant la tête d’un peloton alors qu’un homme était devant ou alors en décidant de tout mettre en ligne au pied d’un col. On se disait que Quintana ou Landa allaient être très fort et puis dès l’attaque d’un premier adversaire, tous les Movistar sautaient. On n’a donc pas toujours compris. Aujourd’hui on n’a pas compris non plus. Il y a pourtant des hommes d’expérience à la tête de la Movistar : José luis Arrieta dans la voiture, José Vicente Garcia et puis le manager sportif Eusebio Unzue. Ils en ont vu d’autres et notamment lors des 5 victoires consécutives de Miguel Indurain à l’époque avec le maillot de la Banesto (ndlr : l’ancêtre de la Movistar). Mais dès le départ sur ce Tour de France, ce n’était pas clair. Comme l’an dernier d’ailleurs. Ils débarquent avec deux leaders et demi : Quintana, Landa et Valverde. Et quand on a deux leaders - on le voit également chez Ineos où on se pose des questions - c’est beaucoup plus difficile d’établir une tactique que lorsqu’on a un seul leader et sept coureurs qui roulent derrière. En plus, il y a chez Movistar des coureurs, et pas n’importe lesquels, qui sont en fin de contrat : Quintana qui va sans doute filer chez Arkea, Landa qui est évoqué du côté de chez Emirates, et puis on évoque l’arrivée d’Enrique Mas qui pourrait partir de Deceuninck-Quick-Step. Tous ces transferts ou rumeurs de transferts jouent aussi sur le mental des coureurs, sur le mental du staff sportif. D’où peut-être aussi ce côté très flou dans la tactique du côté de chez Movistar. "

Frédéric Amorison : " Ce n’est pas la première fois qu’on voit cette situation. Je pense qu’il y a deux, voire deux groupes et demi dans cette équipe de huit coureurs. On a Landa qui roule presque avec deux équipiers protégés, on a Quintana qui suit le même principe et on a Valverde qui est un peu isolé et qui fait sa course. Aujourd’hui encore, on a Quintana qui fait un beau coup avec deux équipiers à l’avant, qui va se replacer au classement général, qui va jouer la victoire d’étape et puis Landa qui veut faire sa course de son côté, qui décide de demander à ses équipiers protégés de relancer la course derrière, et donc c’est la course dans la course pour la Movistar. Ce qui fait que ce soir, on peut estimer que le temps perdu par la réaction dans le peloton est de minimum 2 minutes de perdues par Nairo Quintana. On a donc Quintana 7e du général, Landa 8e et Valverde 10e. On peut estimer que cette perte de 2 minutes replacerait aujourd’hui Quintana à la 5e place du classement général, au même niveau de Thibaut Pinot. Jouer sur plusieurs tableaux, c’est bien pour ce classement général par équipe mais à titre personnel, c’est quand même limité. "

Et Samuël Grulois de poursuivre : " Le classement par équipe n’intéresse pas grand monde. Si ce n’est les équipes espagnoles qui ont toujours couru derrière ce classement parce que ça met bien en évidence le sponsor principal de l’équipe. Il y a là une question de culture dans un sport qui rassemble et en même temps propose des différences. Les Espagnols sont très attachés à ce classement par équipe et donc effectivement gagner le classement par équipe, est une priorité. "

Jean-Luc Vandenbroucke : " On fera le bilan en fin d’année. Il ne faut pas oublier que Movistar a gagné avec Carapaz le Giro. Maintenant, ils viennent au départ du Tour de France avec un leader qui n’est plus dans leur cœur, qui n’est plus une priorité en interne car dans " radio peloton ", tout le monde sait qu’il a déjà signé chez Arkea. Et ça met un malaise. Donc on a déjà là les priorités en interne. On sait qu’il n’est plus capable de gagner le Tour de France. Il a gagné une étape de prestige, comme l’année passée aussi. Je suis certain qu’en interne, c’est très important qu’il y ait plusieurs têtes. On associe aussi Valverde mais on sait bien qu’il est là avec son professionnalisme et son maillot de champion du monde sur le dos, pour apporter son concours dans le final mais ce n’est pas non plus un vainqueur pour le Tour de France. Pour moi, c’est Landa qui est leur plus belle chance de succès à Paris. "