Oliver Naesen, l'Ange Gardien de Romain Bardet

Toujours souriant et disponible l’ex-champion de Belgique sur route Oliver Naesen est en quelque sorte le rayon de soleil belge de l’équipe française AG2r.

"Il a toujours le sourire. Il est super enthousiaste. C’est un garçon qui fait du bien à l’équipe. C’est un super coureur avec un moral optimiste. Il relativise les petits problèmes du quotidien et c’est une personne très agréable à vivre autant pour le staff que pour les autres coureurs. C’est un super gars" confie Vincent Lavenu le Manager d’AG2r la Mondiale.

Si Oliver profite de chaque moment de sa vie de coureur professionnel, c’est parce qu'il y a 4 ans il était encore livreur dans une blanchisserie et cycliste le reste du temps dans une équipe amateur.

"J’ai vécu une vie normale avec un boulot et ce n’est pas le cas de la majorité des coureurs professionnels. Ça aide à tout relativiser. Quand j’ai des douleurs aux jambes je me dis que les mauvaises journées sur le vélo sont toujours plus agréables que les journées normales à l’usine."

Le champion de Belgique 2017 est sur le Tour pour aider et protéger son leader. Vincent Lavenu voit en lui l’ange gardien de Romain Bardet.

"C’est vrai qu’il veille sur Romain. Il lui a souvent sauvé la mise c’était notamment le cas l’an dernier sur le Tour. Il est revenu de l’arrière et il a sauvé Romain sur un coup de bordure. Il arrive à très bien se positionner. Cette année encore il a réussi à éviter une petite catastrophe sur l’étape de Roubaix, cela suite à des soucis mécaniques. Il a permis à Romain de se replacer aux avant-postes. C’est notre spécialistes des classiques et des bordures. C’est super important d’avoir ce style de coureurs dans notre équipe."

Le Flandrien leader sur les classiques de printemps change donc de statut à l’approche de l’été. Oliver Naesen a perdu 5 kilos pour pouvoir être fit au moment d’entamer le Tour. Le but étant d’aider Romain Bardet à l’approche des étapes de montagne. Une mission qu’il prend à cœur pour son chef de file qui est plus qu’un équipier.

"Avec Romain et avec les autres équipiers on est avant tout des copains. Cela change tout quand tu dois te faire mal pour quelqu’un. Pour te sacrifier pour un autre coureur il faut que ce soit beaucoup plus qu’un équipier."

Sur la grande boucle le spécialiste des classiques pavées reste dans l’ombre pour se mettre au service de son leader. Mais quel que soit son rôle Oliver Naesen le joue toujours à fond avec un enthousiasme et une joie de vivre qu’on voit rarement dans le peloton.