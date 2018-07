Oliver Naesen, au service de Bardet, espère faire un coup dans les étapes de transition

Oliver Naesen disputera son troisième Tour de France, après ceux de 2016 et 2017. L'ancien champion de Belgique espère un rôle de premier plan pour son équipier Romain Bardet et veut, si possible, tenter sa chance à l'une ou l'autre occasion.

Alors qu'il était champion de Belgique l'an passé, Naesen, 27 ans, n'avait pas eu l'occasion de se montrer lors des premières étapes du Tour. "Je devais travailler pour l'équipe et pour Romain", rappelle Naesen. "Sur huit coureurs, il y avait sept grimpeurs, j'étais le seul 'non grimpeur' ou coureur de classique. Cette année, c'est différent, avec aussi Silvan Dillier dans la sélection, donc je pourrai peut-être plus tenter ma chance. Tony Gallopin (s'il est rétabli à temps de côtes fracturées à cause d'une chuse ndlr), peut aussi faire sa part du travail. Il a un profil légèrement différent que moi, mais aidera certainement. Ce qui fait que le travail que je faisais l'an passé sera cette fois divisé en deux, parfois en trois."

Naesen voit quelques possibilités de s'illustrer sur ce Tour. "Sur papier, il y a plus d'étapes de transition qui doivent me convenir. Des étapes trop dures pour un sprinteur mais qui ne finissent pas au sommet d'une côte et donc sont moins intéressantes pour les coureurs du général. Si j'ai les bonnes jambes, je peux obtenir beaucoup."

Cependant, un bon classement général de Romain Bardet, troisième l'an passé et deuxième il y a deux ans, est l'objectif principal de la formation AG2R. Raison pour laquelle Naesen devra renoncer à ses ambitions lors de l'étape des pavés. "J'ai déjà reconnu cette étape. Une fois avec l'équipe et une fois seul. Il y a des portions vraiment dures et tu peux perdre beaucoup de temps. Je serai au service de Romain ce jour-là. Nous avons le mêmes tailles de vélo. S'il lui arrive quelque chose, je lui donne directement mon vélo. Notre ambition est très claire: nous devons limiter les dégâts dans le contre-la-montre par équipes et prendre du temps dans cette étape des pavés. J'ai entendu par Greg (Van Avermaet) que Richie Porte ne dort pas depuis six mois avec cette étapes (rire) et Froome a déjà dû abandonner une fois (en 2014, ndlr). C'est une occasion que nous devons saisir. Peut-être que j'ai une petite chance moi-même, mais imagine que je gagne et que Romain termine à deux minutes. Ce ne sera pas un succès pour l'équipe, je pourrai me chercher un autre employeur", a souri Naesen.