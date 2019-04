Offredo, déjà de retour sur un vélo : "Je veux disputer le Tour de France"

Lourdement tombé sur le Grand Prix de Denain, Yoann Offredo est remonté en selle mercredi. Le Français avait pu rejoindre son domicile parisien mardi dernier, 26 mars, en début de soirée. Le représentant de Wanty-Gobert a profité de quelques jours de repos pour lire les nombreux messages amicaux reçus suite à sa chute, qui avait provoqué une tétraplégie provisoire. Il ne souffre d’aucune lésion ni fracture, et a pu remonter en selle mercredi. Yoann Offredo compte en effet revenir à la compétition et participer, en juillet prochain, au Tour de France qui s’élancera de Bruxelles.

"J’ai mis du temps à retrouver des sensations, mais l’évolution fut encourageante et les médecins m’ont laissé récupérer à mon domicile, souligne Yoann Offredo dans le communiqué de l'équipe belge. J’ai récupéré petit à petit l’usage de tous mes membres et de la parole, ce qui constitue un sacré soulagement. Je tiens à remercier les services d’urgence, qui ont été très efficace, tout comme le médecin de l’équipe, Jelle Van Nieuwenhuyze et le directeur sportif Steven De Neef qui ont accompagné et soutenu ma compagne et moi-même à l’hôpital de Lille. Dans ma carrière, je suis souvent tombé mais je me suis toujours relevé. Il n’en sera pas autrement cette fois-ci, même si la reconstruction physique et mentale ne sera pas évidente. J’ai pu remonter sur mon vélo ce mercredi, et ça s’est plutôt bien passé."

"Je veux, plus que jamais, montrer ce dont je suis capable sur un vélo, a repris le coureur français. L’an dernier, je m’étais brisé les côtes fin avril. Cette année, j’ai un mois d’avance (sourire). La capacité d’un athlète est de rebondir, et je suis bien entouré par mon équipe Wanty-Gobert pour y parvenir. Le bilan initial des médecins, évoquant une tétraplégie, était alarmant. Ma vie aurait pu basculer, donc je veux profiter des capacités dont je dispose toujours. J’ai la volonté de continuer à rouler en vélo, et je veux être au départ du prochain Tour de France. Car le cyclisme, c’est plus qu’un sport. Je l’ai constaté lorsque Loïc Vliegen et David Boucher se sont arrêtés après ma chute pour me soutenir. "