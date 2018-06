Nibali entouré de grimpeurs pour viser son 2e Tour de France

L'Italien Vincenzo Nibali mènera l'équipe Bahrain-Merida lors du Tour de France 2018 (7-29 juillet). Elle a été très largement modifiée pour aider le "Requin de Messine" dans sa tentative d'un nouveau succès, quatre ans après le premier.

Deux coureurs seulement, l'Epagnol Ion Izagirre (abandon sur chute dès la première journée) et l'Italien Sonny Colbrelli, faisaient partie du groupe émirati qui avait débuté dans le Tour l'an passé.

Pour entourer Nibali, l'équipe a fait appel à des coureurs d'expérience, notamment le nouveau champion d'Espagne Gorka Izagirre et les Italiens Franco Pellizotti (40 ans), qui n'a plus couru le Tour depuis 2009, et Domenico Pozzovivo (35 ans).

Cinquième du dernier Giro, "Pozzo" courra pour la deuxième fois de sa carrière le Tour de France après une première expérience dans l'anonymat en 2016.

Nibali, 33 ans, est l'un des rares coureurs de l'histoire à avoir gagné les trois grands tours (Giro, Tour, Vuelta). Absent du Tour l'année passée, le Sicilien a gagné cette saison Milan-Sanremo.

L'équipe Bahrein au Tour de France:

Vincenzo Nibali (Ita), Sonny Colbrelli (Ita), Heinrich Haussler (Aus), Gorka Izagirre (Spa), Ion Izagirre (Esp), Kristijan Koren (Sln), Franco Pellizotti (Ita), Domenico Pozzovivo (Ita).